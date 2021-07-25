反对防疫限制 澳洲和欧洲出现大规模示威抗议

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（法新社巴黎24日电） 不满各种防疫限制措施以及政府为提升疫苗接种率而制裁未施打者，超过10 万人今天在澳洲、法国、义大利和希腊境内上街抗议，与警方爆发冲突。

澳洲最大城市雪梨有数十名抗议者，因参与未获批准示威游行被捕，警察首长指责违规者是「蠢蛋」。

主办单位宣称今天的示威抗议是「自由」集会，参与者高举标语牌和横幅，上头写着「唤醒澳洲」（Wake up Australia）和「抽干沼泽」（Drain the Swamp）等。

在法国方面，警方动用催泪弹和水柱驱散抗议群众，估计全国各地总共有16万人走上街头，抗议总统马克宏（Emmanuel Macron）推出健康通行证计画，那会严格限制未接种疫苗者不得进入餐厅和公共场所。

法国境内抗议民众高呼「自由，自由」口号，高举谴责「马克宏是暴君」、「反对可耻通行证」等标语牌。

在希腊首都雅典，约5000人上街抗议，高举的标语牌写着「别动我们的小孩」。

义大利抗议民众齐聚罗马，反对餐厅内用和进入娱乐场所必须时有「绿色通行证」。

继当局昨天暗示防疫限制措施可能会继续实施到10 月后，稍早前在雪梨市内，违抗历时一个月宅在家禁令的抗议民众，丢掷盆栽和水瓶等攻击警方。

新南威尔斯州（New South Wales）州长贝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，她极度厌恶示威抗议者，他们的「自私行径已危害到我们所有人的安全」。

警方表示，他们对将近100人开罚并逮捕57人。此外，警方表示，墨尔本有6人被捕。

© 2021 AFP