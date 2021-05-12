反川不见容于党 共和党将表决拔丽兹钱尼党团主席

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（法新社华盛顿12日电） 美国联邦众议院共和党团今天将针对拔除丽兹．钱尼党团主席一职表决，由于丽兹拒绝接受川普宣称民主党偷走2020选举的说法，共和党此举，等于是将党的命运和川普绑在一起。

距重要的期中选举还有18个月、离下次总统大选还有3年之际，共和党主张此举攸关党内团结，因为丽兹．钱尼（Liz Cheney）抨击川普搞「危险且反民主的个人崇拜」，无法在充满争议的大选后团结分崩离析的党。

丽兹是怀俄明州选出的保守派，也是前副总统钱尼（Dick Cheney）之女，她预料会在今早的党团表决中，被拔除众院共和党第3号人物头衔。

丽兹今晚在众院发布语气强硬的演说，她警告同僚，川普持续误导数以百万计美国人、质疑选举正当性，可能「让我国民主崩解」。

「保持沉默，无视谎言只会让说谎者更勇敢。在其他人带头让党走上放弃法治之路时，我不会参与其中，也不会坐视不理，我不会加入这位前总统的阵营，破坏我国民主。」

川普、众院共和党头号人物麦卡锡（Kevin McCarthy）以及第2号人物史卡利塞（Steve Scalise）都支持由斯特凡尼克（Elise Stefanik）取代丽兹。

© 2021 AFP