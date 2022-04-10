反恐俄或偷挺蒲亭？挺俄裔示威在德国引来反感

（法新社柏林10日电） 店面遭人泼漆、在街上被人辱骂━德国境内俄裔民众近来频频遇袭。一些俄罗斯人在德国发起「反恐俄」示威车队，却引发反效果，许多人认为他们这么做是在支持军事侵略乌克兰。

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40岁的佛莱尔（Christian Freier）上周末在柏林（Berlin）办了一场由400辆车组成的车队示威活动，之后他一天可收到数百封死亡威胁，随之而来的还有焦尸和残缺遗体等影像。他的修车厂网站被骇，线上评分也大跌。

拥有德俄公民身分的佛莱尔说：「我活得跟在地狱一样。」

那次示威过程大致和平且不带政治意义，但现场有名女子公开展示Z字，也就是已遭柏林禁止的支持俄军象徵，因而遭到逮捕。

佛莱尔表示：「我的目的只是抗议德国境内的俄国人每天承受攻击。」但他拒绝回答有关俄乌冲突本身的任何问题。

德国境内约有120万俄罗斯人，高居欧洲联盟（EU）之首。自从俄国2月入侵乌克兰后，正式向德国警方报案的反俄罪行达383起，但也有181起犯罪涉及反乌克兰。

除了32万5000名原本就住在德国的乌克兰人，另有超过31万6000名乌克兰人在开战后以难民身分抵达德国。

柏林车队协办人、50岁的赫曼（Rene Hermann）说：「战争都很糟，永远没有正当理由。」

赫曼对法新社声称他对乌克兰冲突「没立场」，但他没告诉记者的是，自己私下经营、拥有数千人订阅的TikTok社群网络持续散布亲克宫宣传内容，包括指控基辅搬演大屠杀来「操纵西方人的思维」，最近刚遭停权。

德国马德堡大学（Otto von Guericke University Magdeburg）社会学家暨俄罗斯社会专家杜佛（Jochen Toepfer）表示：「参与这类示威的动机非常多元。」

杜佛告诉法新社：「他们在德国主办反歧视示威，但里面肯定也有（俄国总统）蒲亭（Vladimir Putin）的粉丝，还有不必然喜欢蒲亭、但不希望看到母国名誉受损的人，尽管发生了这场战争。」

柏林车队示威虽号称非关政治，在德国仍激起一阵愤慨情绪。「画报」（Bild）形容这是场「可耻游行」，乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）质问柏林市长吉费（Franziska Giffey）为何允许柏林市区办这种活动，吉费则说不能因为人们挥舞俄国国旗就惩罚他们。

德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）上周表示，安全事务当局「正密切关注德国境内俄乌公民的风险程度」，「我们必须非常小心，不要让战争输入我们的社会」。

柏林自由大学（Free University of Berlin）博士后研究员鲁普瑞特（Tobias Rupprecht）认为，费泽尔说的情况不太可能发生，「大多数在这里的俄国人抱持较批判的态度看待这场冲突，而且比俄国境内的俄国人更西化」。

但鲁普瑞特也说：「战争拖愈久，德国在此脉络下产生更多犯罪行为的风险就愈大。」

今天德国预定举行更多场挺俄裔示威，激起俄裔组织谴责。黑森邦（Hesse）俄裔组织IDRH就警告：「我们不会容许少数的歧视案例，被拿来掩护亲蒲亭宣传活动。」

© 2022 AFP