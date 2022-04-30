反战声浪支持下 乌克兰成欧洲歌唱大赛夺冠大热门

（法新社罗马30日电） 华丽眩目的欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）将于2周后登场，在地缘政治因素笼罩下，今年俄罗斯被排除在外，而遭到战火蹂躏的乌克兰则是夺冠大热门。

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今年欧洲歌唱大赛将于5月14日在义大利北部城市杜林（Turin）举行。据赌盘业者透露，乌克兰民谣饶舌团体「卡路什乐团」（Kalush Orchestra）的歌曲「史蒂芬妮亚」（Stefania）可望胜出。

俄罗斯2月24日对乌克兰发动侵略后，隔天欧洲歌唱大赛主办单位便宣布禁止俄国参赛。

由于「史蒂芬妮亚」的歌词写道：「我将总是能找到回家的路，即使所有道路已被摧毁。」赌盘业者预料，乌克兰参赛者将受惠于大众广泛支持。

在欧洲歌唱大赛迷网站Eurovisionworld上，一群主要赌盘业者已将卡路什乐团列为遥遥领先赢家；其次是地主国义大利的两人团体「马穆德与布朗柯」（Mahmood and Blanco）。

充满流行乐喧闹、浮夸装扮与国际关系的欧洲歌唱大赛，去年吸引1亿8000万欧洲观众收看转播。上届由身穿红色传统皮裤（lederhosen）的义大利摇滚乐团「天际月光」（Maneskin）夺冠，「马穆德与布朗柯」盼望本届以Brividi一曲让义大利连庄。

熟悉欧洲歌唱大赛地缘政治关系的历史学家伏勒提奇（Dean Vuletic）表示：「虽然大众对乌克兰表现出强烈支持，但我不会假定乌克兰一定会赢。」

他举例，1993年波士尼亚和克罗埃西亚尽管遭到攻击，却未在欧洲歌唱大赛获得好名次。这回「乌克兰参赛者虽然强，但也有其他品质高的参赛者」。

这并非1956年开始的欧洲歌唱大赛首次可听见战争怒吼。1974年希腊为了抗议土耳其入侵赛普勒斯，而抵制比赛。巴尔干半岛的紧张情势，也经常延伸到欧洲歌唱大赛舞台上。

此外，2019年乌克兰参赛选手为抗议欧洲歌唱大赛有禁止巡回俄罗斯的规定，而退出比赛。去年则是遭到欧洲联盟（EU）制裁的俄国盟邦白俄罗斯遭到禁赛，白俄抨击这是出于政治动机。（译者：张正芊）

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