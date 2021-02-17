反政变抗议者将再上街 联合国忧缅甸暴力冲突升温

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（法新社日内瓦16日电） 缅甸发生军事政变后，街头持续出现抗议活动，联合国的缅甸特别报告员今天发出严峻警告，称缅甸的暴力冲突情势可能升高。

缅甸军事将领2月1日罢黜并拘捕国务资政、实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，切断境内网路，缅甸已连续第3天与外界断绝联系。

联合国特使安德鲁斯（Tom Andrews）警告，反政变抗议人士今天预计将跟前几天一样，继续再度于大城市集结。

他说：「我担心缅甸今天可能爆发规模更大的暴力冲突，可能会是军方2月1日非法接管政府以来之最。」

安德鲁斯在声明中说，随着抗议群众在商业枢纽仰光群聚，他已「接获讯息指出，有军人从外地进驻的情形，至少仰光是如此」。

他说：「过去，这类军队调动过后都会发生大规模杀戮、失踪与拘捕事件。」

他说：「民众大规模抗议加上军队整合，这两项发展让我非常害怕，担心军队即将对缅甸人民犯下更严重的罪行。」

安德鲁斯说，他也听闻针对翁山苏姬与遭罢黜总统温敏（Win Myint）的秘密审讯已在本周展开，两人预计将在3月1日的审讯中出现在视讯画面上。

安德鲁斯呼吁国际社会向缅甸将领施压，「说服军政府允许今天的集会登场，并在没有冲突、不逮捕民众情况下进行」。

他说，缅甸军政府「必须立即停止打压人民的基本自由与人权」。

他也呼吁，如果缅甸将领「持续采取暴力」，外国企业应断绝与缅甸的关系。

翁山苏姬的政党在去年11月胜选，缅甸军方声称选举出现大规模舞弊，因此发动政变夺权。

© 2021 AFP