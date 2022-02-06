反政府疫苗强制令 加拿大卡车司机示威扩散全国

（法新社渥太华5日电） 大批加拿大卡车司机日前在首都渥太华发动示威，抗议当局实施跨境疫苗强制令。如今示威行动进入第2周，不仅吸引更多民众加入，还从首都扩散到各大主要城市。

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加拿大与美国自1月中旬起实施跨境疫苗强制令，要求往来两国边界的卡车司机必须接种疫苗。数百名卡车司机因此组成「自由车队」（Freedom Convoy），一起从各地开往渥太华，表达对防疫相关限制的愤怒。这场示威随后也吸引许多对政府不满的民众加入。

在渥太华（Ottawa）的国会山庄外，抗议民众冒着刺骨低温升起营火，挥舞加拿大国旗，高呼反政府口号。

示威者高喊「自由」的同时，另一群反示威民众因不满首都街道被占领长达1周，愤怒地要求示威者「回家」。

尽管如此，今天示威现场气氛仍较与1周前略显轻松。当时数名挥舞邦联旗帜和纳粹标志的示威者与当地居民爆发冲突。

由于有数千名抗议者加入堵塞渥太华街道的卡车司机行列，警方连夜出动并设置路障，以限制更多车辆进入市中心。

示威活动主办单位告诉法新社，预计抗议人数将增加到数万人。

示威活动也蔓延到加拿大各大主要城市。多伦多有1名男子向人群投掷烟雾弹，因而遭控攻击。

在亚伯达省（Alberta）南部，一批卡车司机封锁通往美国蒙大拿州的一个主要过境点。

在温尼伯（Winnipeg），1人驾驶自家的SUV冲撞示威群众。警方称，事件造成4人轻伤。

渥太华警察局长斯隆利（Peter Sloly）5日要求当局「提供额外资源」，以结束对首都的这场「围攻」。

另名官员也形容：「这个团体已对我们的民主构成威胁，我们所看到的一切已不仅是渥太华市的问题，而是全国性的乱象，这简直太疯狂了。」（译者：林沂锋/核稿：施施）

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