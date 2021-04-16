反法暴力示威升温 巴基斯坦下令暂时封锁社群媒体

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（法新社伊斯兰马巴德16日电） 巴基斯坦连日来出现反法国暴力示威，政府今天下令关闭社群媒体和即时通讯平台数小时。

巴基斯坦内政部对电信局（Telecommunication Authority）发出通知，要求「全面封锁」推特（Twitter）、脸书（Facebook）、Whatsapp、YouTube和Telegram等平台，直到当地时间下午3时（台北时间晚上7时）为止。

通知中并未提及实施禁令的原因，但法国驻巴基斯坦大使馆昨天才建议法国公司和公民暂时离开巴国。先前巴国极端主义政党先知追随者运动（Tehreek-e-Labbaik Pakistan）发起的群众集会使得巴国广大地区陷入瘫痪，并造成两名警察丧生。

巴基斯坦政党时常利用社群媒体平台以聚合支持民众。

先知追随者运动的领导人在号召驱逐法国大使后，于13日被捕，引发数千名支持者走上街头抗议。

巴国反法情绪已孳生数月之久，因为法国总统马克宏（Emmanuel Macron）认同法国一份杂志有权重刊描绘伊斯兰先知穆罕默德的漫画；而许多穆斯林认为，这种漫画是亵渎。

© 2021 AFP