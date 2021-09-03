反西方大将 伊朗原武装部队参谋总长染疫过世

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（法新社德黑兰3日电） 当地媒体今天报导，伊朗前武装部队参谋总长费罗萨巴迪（Hassan Firouzabadi）因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）过世，享寿70岁。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官沙拉米（Hossein Salami）在革命卫队新闻网站「赛帕新闻」（Sepahnews）发表声明，赞扬费罗萨巴迪「不断努力」捍卫「伊朗伊斯兰共和国的神圣体制」。

费罗萨巴迪受过医生训练，在1980到1988年两伊战争期间，曾参加伊斯兰志愿民兵组织巴斯基（Basij）。他指控过西方国家利用蜥蜴监视伊朗，引发争议。

费罗萨巴迪曾任行政职务，接着迅速获得提拔，1989年9月伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）任命他为武装部队参谋总长，他担任这个职位直到2016年。

伊朗武装部队参谋总长有管理正规军和伊斯兰革命卫队的权力，因此，伊朗提供伊拉克和叙利亚军事援助以对抗伊斯兰国（IS）等圣战组织，费罗萨巴迪都是主要设计人之一。

伊朗武装部队参谋总长一职后来由巴格瑞（Mohammad Hossein Bagheri）接替，费罗萨巴迪则担任哈米尼的军事顾问直到去世。

© 2021 AFP