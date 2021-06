广告 继续浏览后续

(法新社香港12日电) 适值2019年6月香港反对逃犯条例修订草案占领行动两周年之际,民主运动人士周庭今天获释。

24岁的周庭被等待的媒体团团围住,但未发一语。她穿着一件印有「你做得很好」(You are doing so great)的T恤。

2019年6月「反送中」运动爆发后,周庭和前众志主席林朗彦、前秘书长黄之锋呼吁示威者包围湾仔警察总部,后来遭到逮捕。

周庭被判刑10个月,入狱大约7个月后获释。林朗彦与黄之锋也在同案中被分别判刑7个月、13个半月。

