发射太空船至木星卫星 NASA选定SpaceX接手

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（法新社华盛顿23日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天宣布，现已选定太空探索科技公司（SpaceX ）负责发射作业，将太空船送往木星在冰雪覆盖下的欧罗巴（Europa）卫星。

法新社报导，由于马斯克（Elon Musk）经营的SpaceX已考虑进一步探测太阳系，因此接下这项任务可谓一大斩获。

SpaceX的猎鹰重型火箭（Falcon Heavy）将在2024 年10月自佛州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center ）发射升空，执行NASA的木卫二快艇号（Europa Clipper）任务，合约总价1亿7800万美元（约新台币49 亿8900万元）。

这项发射任务原本应由NASA自制的太空发射系统（Space Launch System, SLS）火箭执行。SLS苦于制程进度延宕及预算超支，被批评是为阿拉巴马州设计的「就业方案」，因为许多研发工作是在当地进行。

在SLS还无法操作的情况下，猎鹰重型火箭自2018年载运马斯克的特斯拉敞蓬车（Tesla Roadster）进入太空的首飞作业至今，已完成多项由民间企业与官方委任的发射任务。

猎鹰重型火箭在发射升空时可产生500万磅以上的推力，相当于18架波音747客机。

木卫二快艇号太空船将以近距离飞掠欧罗巴卫星40 －50趟，以确认这个冰雪覆盖的卫星是否具有适合生命存活的环境。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP