发给粉红口罩 义大利警察工会反对称有损形象

（法新社罗马13日电） 义大利警察工会「自治警察联盟」（SAP）反对给警察发放粉红色的FFP2口罩，认为粉色口罩与警察制服不搭，且恐怕有损形象。

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「自治警察联盟」秘书长鲍洛尼（Stefano Paoloni）在发给国家警察局长的信中，呼吁处理他称为「令人困惑」的口罩颜色选择。这封信今天张贴在网路上。

鲍洛尼建议，白色、蓝色或黑色等其他颜色口罩是合适之选，能与蓝色为主的制服搭配。

在义大利媒体引用的附注中，「自治警察联盟」表示，工会对粉红色没有偏见，但有鉴于制服的严格规范，他们反对员警戴粉色口罩。

负责管辖国家警察的义大利内政部，拒绝谈论此事。

义大利基础设施副部长贝拉诺娃（Teresa Bellanova）在推特（Twitter）表示：「配戴有颜色口罩并无不庄重之处，对制服是否尊重与颜色无关，而与穿制服者的举止和工作方式有关。」

「自治警察联盟」拥有约2万名成员，即全义大约1/5警察。这个工会表示，粉红色口罩已配发给义国北部和西西里（Sicily）的许多警察单位。

义大利民众在所有公共场所都必须佩戴口罩，搭乘大众运输工具则必须佩戴等级较高的FFP2口罩。

© 2022 AFP