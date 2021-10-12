取消数千航班 美国西南航空改口归咎人员短缺

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（法新社纽约11日电） 美国西南航空公司（Southwest Airlines）起初把取消数千个航班，归咎于空中交通管制问题和天候不佳，今天坦承人员短缺也是服务遭中断的原因之一。

根据航班追踪网站FlightAware，西南航空10日取消1124个航班，是迄今所有航空公司中最高的比例，9日和11日分别取消800和326个航班。

西南航空在声明中表示：「8日晚间，本航空公司取消大量航班，天候不佳和其他外部限制是主要原因，造成飞机和机组员9日无法按照预先安排的时间表运作。」

美国财经媒体CNBC报导，西南航空营运长范德文（Mike Van de Ven）向员工坦承，公司「员工人数仍然不足，尤其是空勤组员」。

西南航空跟大多数航空公司一样，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发时，空中交通需求重挫，因此让部分员工离职，但随着疫苗接种普及，促使民众再度旅游，今年航空客运需求急遽攀升。

西南航空周末大砍航班引起外界揣测，部分机师或其他西南航空员工发起怠工运动，抗议公司强制要求员工接种COVID-19疫苗。

西南航空在声明中表示，「这次营运挑战不是西南航空员工抗议造成的结果」，且他们希望「尽快」恢复正常运作。

西南航空公司驾驶员协会（SWAPA）也否认这项传言。

© 2021 AFP