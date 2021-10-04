取消无薪假补贴 英拟公布支持劳工新计画

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（法新社曼彻斯特4日电） 英国财政大臣苏纳克4日坦言，当局中止疫情期间保护数百万民众不致失业的「无薪假」补助计划后，工作机会将大量流失。为此，政府准备推出一项新的长期计画，以帮助劳工。

执政的保守党表示，苏纳克（Rishi Sunak）将公布一项5亿英镑（约新台币189亿元）的再训练计划，以帮助无法再接受补助的年龄较大劳工与年轻人。

英国首相强生（Boris Johnson）政府已花费近700亿英镑，支付被迫待在家中劳工的大部分薪资，以确保官方失业率维持在相对较低的水准。

然而，苏纳克于9月30日宣布终结上述「无薪假」（furlough）补助计划，并取消每周针对最低收入劳工提供额外津贴的计划。

苏纳克坚持，现在应该由短期援助方案过渡到长期支持计画；反对党和部分人士则批评，上述调整将导致许多人深陷贫困。

苏纳克告诉天空新闻网（Sky News）：「早在这场危机初期我就说过，不论是我或其他官员，都不可能替每个人保住工作。英国的失业率低于美国、加拿大、法国、西班牙、义大利等国家，而且职位空缺数量创下历史新高。」

苏纳克强调，无薪假补助计划保护了1100万个工作岗位，而英国现「正经历全球主要经济体中名列前茅的强劲、快速复苏」。

他在保守党年会中说：「但我的工作还没完成。我希望确保我们的经济状况良好，以迎接未来的挑战。这意味要提供民众工作和生活所需的援助与技能。」

然而，在英格兰西北部曼彻斯特（Manchester）这场会议的场外，示威人士痛批保守党弃穷人于不顾。

一名退休教师3日告诉法新社：「有孩子饿肚子。这种状况怎么会在本世纪发生？我们在这里，是因为我们必须付诸行动，表达我们的厌恶。」

© 2021 AFP