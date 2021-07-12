受到华尔街激励 亚股反弹收高

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（法新社香港12日电） 尽管高传染性的Delta变异株持续打压市场情绪，亚洲股市今天仍在华尔街三大指数齐扬的激励下，从上周震荡中复苏反弹。

中国人民银行宣布15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约人民币1兆元，也有助亚股表现。市场本周将关注一系列重大事件，包括美国通膨状况、数个国家的利率动向和中国第2季经济成长数据。

此外，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）将向国会提交一份政策报告，鉴于经济强劲复苏和确诊病例激增，这份报告将受到密切关注。

与此同时，美国银行（Bank of America）、高盛集团（Goldman Sachs）与摩根大通（JPMorgan）等大型银行将为企业财报季揭开序幕。

尽管人们担心，Delta变异株迅速传播，部分地区疫苗推出速度不够快，但在全球经济反弹将持续到明年的乐观情绪影响下，美国三大主要指数9日均创下新高。

亚股今天接力上涨。日经225指数劲扬2.3%，收在28569.02点；港股恒生指数收涨0.6%，来到27515.24点；上海综合股价指数收高0.7%，来到3547.84点。

雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉、雅加达和威灵顿股市也都收涨。

© 2021 AFP