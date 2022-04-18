受制裁影响无机可飞 俄国巨匠借展画作滞留首尔

（法新社首尔18日电） 主办单位表示，包括抽象艺术先驱康丁斯基（Wassily Kandinsky）在内约50位知名俄国艺术家的数十幅画作，在展览结束后，受到对俄罗斯入侵乌克兰的航班制裁影响，目前卡在首尔，无法返国。

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康丁斯基、马列维奇（Kazimir Malevich）和罗特钦柯（Alexander Rodchenko）等俄国巨匠的画作，去年12月起在首尔世宗文化会馆（Sejong Museum of Art）展出。

然而，俄罗斯今年2月入侵乌克兰后，包括美国及欧盟在内的西方国家，都对莫斯科当局施加空前制裁。

首尔展览17日结束，但主办单位告诉法新社，这些画作目前继续留在首尔，因为所有能载送的班机，都因对莫斯科的制裁而停飞。

根据首尔主办方，这些画作由4家俄国机构借展，包括下诺夫哥罗德国家艺术博物馆（Nizhny Novgorod State Art Museum）以及叶卡捷琳堡美术馆（Yekaterinburg Museum of Fine Arts）。

主办方告诉法新社：「我们已经准备归还画作，但班机目前因为乌克兰战争而停飞。虽然一切仍待确定，俄方正设法循空运以外的途径取回画作。」

借展画作包括康丁斯基的Improvisation 4（1909）、马列维奇的Suprematism（1915-16），以及拉里奥诺夫（Mikhail Larionov）的Jewish Venus（1912）。

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