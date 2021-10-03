受反疫苗讯息影响 英国年轻人接种速度落后其他族群

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦3日电） 英国伦敦的一所大学近日设立诊所，供学生在新学期开始前接种COVID-19疫苗。不过，诊所的接种状况并不踊跃，因为有许多人不愿意施打疫苗。

在英国，与其他年龄层相较，年轻族群的疫苗接种率可说低得不成比例；首都伦敦的接种进度又较英国其他地区落后。

东伦敦大学（University of East London）设立了一间小型诊所，专替学生接种疫苗，但法新社前往访问时，诊所内冷冷清清，许多人预约后并未出现。

依约前往诊所接种的一名学生表示，她很期待开学，但因为先前「一直待在家，所以我不觉得有必要接种疫苗，我不觉得自己有染疫风险」。

现在她坦言，自己「有点担心确诊人数会上升」，且她希望「多数学生都要接种疫苗」。

东伦敦大学疫苗接种计划负责人柯特勒（Sally Cutler）承认，到目前为止，接种计画可说成效不彰，「有些学生来接种，但人数不是很多」。

柯特勒说，由于许多反疫苗人士声称疫苗有害，「我认为，要说服年轻人接种并非易事」。

她指出：「他们在社群媒体上听到很多错误讯息；他们显然有很多担忧；他们听到一些关于（疫苗）影响生育能力的说法，这完全是空穴来风。」

英国的COVID-19（2019冠状病毒疾病）死亡人数在全球名列前茅，迄今有超过13万6000人病故，但快速有效的疫苗接种计划如今已经奏效。

据英国政府的最新数据，全国16岁以上的国民有高达82%已接种2剂疫苗。

统计资料显示，年轻人最不愿意接种疫苗。

在英格兰地区，66%的18至24岁年轻人已接种至少1剂疫苗，在伦敦，这个数字仅为55%。

© 2021 AFP