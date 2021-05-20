受够三明治和Uber Eats 法国第二阶段解封餐厅酒吧人潮汹涌

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（法新社巴黎19日电） 法国解封第二阶段今天上路，睽违半年后，艺文活动中心、餐厅酒吧与百货商家终于再度欢迎顾客上门，餐厅、酒吧人潮汹涌，政治人物与民众开心高喊「重获新生」。

剧院、电影院以及餐厅如今终于可以开门营业；百货公司等非必要性商家也在关闭3个多月后再次营业。营业活动皆须遵守防疫规范与社交距离；餐厅只开放户外用餐区；宵禁时间从晚上7时调整至晚上9时。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天上午与总理卡斯特克斯（Jean Castex）在媒体簇拥下，到总统府艾里赛宫（Elysee Palace）附近咖啡馆，享受解禁后的第一杯咖啡。马克宏在推特上写道：「让我们再次找回生活的艺术，同时遵守防疫规范。」

许多政治人物，包括财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）、劳动部长柏纳（Elisabeth Borne）与性别平权部长席亚帕（Marlene Schiappa）等，都在社群媒体上发布庆祝餐厅和酒吧重新开张的贴文。

今天一早就有民众在拉法叶百货前排队，工作人员也在门口以列队鼓掌方式欢迎第一批入店的民众。拉法叶百货负责人李欧（Alexandre Liot）向费加洛报（Le Figaro）表示，「人们厌倦了待在电脑前，人潮应会逐渐回笼」。

餐厅与酒吧则是人潮汹涌，即使中午时分下大雨，也浇不熄民众涌至户外餐桌用餐的渴望，甚至有民众撑着伞用餐。他们说：「我们受够了三明治和Uber Eats。」

法国第二阶段解封同时，疫情出现好转迹象。全国感染率已下降为7天10万人中有149名确诊病例；4月初时，这个数字还是400多例。医院内的情况也持续缓解，昨天全国有4015名2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）重症病患，比前一周下降15%。过去24小时的确诊人数为1万9000多人。

下一阶段解封预计为6月9日，届时咖啡厅与餐厅将可开放内用，运动中心也可复业，宵禁时间将再延后为晚上11时。

© 2021 AFP