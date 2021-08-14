受指派调查海地总统暗杀案 法官不愿接案

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（法新社海地太子港13日电） 海地法官尚拉特（Mathieu Chanlatte）本周稍早被指派率领调查总统摩依士（Jovenel Moise）遇刺案，他今天表示，不会接下此案。

尚拉特被指派任务后，致函太子港一审法院表示：「因为个人理由，我等退出上述案件调查工作，据此覆文法院院长。」

摩依士7月7日遇刺，一个突击队闯入总统宅邸将他射杀身亡，遗孀玛婷（Martine）则受伤幸存。

海地全国法官协会（National Association of Haitian Magistrates）主席莫翰（Jean Wilner Morin ）说，他对尚拉特的决定并不意外，因为可能有人身安全威胁。

莫翰告诉法新社：「我早说过，这对尚拉特法官而言很困难：他目前还是使用同一部座车，执行任务时也未增派安全特勤人员保护。」

莫翰又说：「在太子港一审法院，武装帮派就近在咫尺，因此任何法官要调查此案，都会感到非常艰辛。」

司法暨公共安全部长文森（Rockefeller Vincent）已表示，将采取所有必要措施确保法官及法庭证据的安全。

但莫翰表示，缺乏安全保障，就会阻碍此案调查进展。

警方表示，已逮捕44名涉案人，包括12名海地警察、两名海地裔美国人，及18名据称是突击队员的哥伦比亚人。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP