受晶片短缺影响 日产新电动车Ariya延至冬季上市

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（法新社东京4日电） 日本车厂日产（Nissan）今天宣布，原定今年夏天上市的新款旗舰电动车Ariya，将延后到今年冬天开卖。发言人证实是受到令汽车产业纷纷叫苦的全球晶片供应短缺影响。

Nissan Ariya于去年7月发表，这款日产新型纯电动车原定今年中在日本市场推出，并于年底前陆续在欧洲、北美和中国开始贩售。

但日产今天却发布新闻稿说，日本客户现在可订购限量Ariya B6型，交货时间则在「今年冬天」；至于其他市场则未公布预定上市日期。

日产一名发言人向法新社证实，影响全球汽车制造商的半导体短缺问题，阻碍了Ariya的上市时程。

她说：「我们持续面临产业多重挑战，包括半导体短缺。我们的首要考量，是让高度先进的全新车款，能以最高品质和最细心制造的方式交货给客户。为确保如此，我们必须延后在日本的销售。」

Ariya是日产自10年前推出Leaf后，首度再次推出锁定大众市场的纯电动车款，因此对日产格外重要。日产执行长内田诚（Makoto Uchida）便曾说，Ariya是日产开启「新篇章」的关键。

早在2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发前，日产已面临困难，并因前董事长戈恩（Carlos Ghosn ）被捕及其后逃亡事件而受到冲击。疫情危机又令日产困境雪上加霜，亏损进一步扩大。

© 2021 AFP