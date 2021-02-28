受歧视被叫冠状病毒 林书豪称不会透露谁说的

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶27日电） 自爆曾在比赛被称作「冠状病毒」（coronavirus），促使G联盟展开调查后，台裔球星林书豪今天表示，他不会「点名或羞辱任何人」。

林书豪遭歧视一事，已促使美国职篮NBA的发展联盟「G联盟」（G League）展开调查，但他今天在社群网站推特（Twitter）贴文说：「我知道这可能会让你们部分人感到失望，但我不会点名或羞辱任何人。」

「这个情况下，如果有人被斗倒了，又有什么好处？这无法让我的社群变得更安全，也无法解决长期以来种族歧视的问题。」

林书豪是前美国职篮NBA后卫，2012年效力纽约尼克时接连有让人跌破眼镜的疯狂表现，迅速成为尼克球迷眼中的大英雄，也在全美乃至全球刮起一阵「林来疯」（Linsanity）。

他本月25日在脸书（Facebook）发文，谈论亚裔美籍人士遭遇到的种族歧视问题，而这个问题在2019新型冠状病毒（COVID-19）疫情期间进一步恶化，且美国前总统川普不时将COVID-19称做是「中国病毒」。

林书豪在25日的贴文中写到：「身为拥有9年NBA资历的老将，仍无法保护我免于在场上被人称做是『冠状病毒』。」他目前是金州勇士于NBA发展联盟G联盟体系中圣克鲁斯勇士（Santa Cruz Warriors）的一员。

林书豪2010-11年球季为勇士出赛，为史上第一位在NBA出赛的台裔美籍球员。

接下来的球季，他在尼克破茧而出成为一名球星，2019年随多伦多暴龙夺得NBA总冠军，成为史上第一个戴上总冠军戒指的亚裔美籍球员。

但他后来因伤所苦，在未能在NBA球队巩固一席之地情况下转至中国发展，并在中国男子篮球职业联赛（CBA）打出成功的一季，助北京首钢打进4强，最后选择返回美国打G联盟。

林书豪先前就曾表示在职业生涯中遭遇过种族歧视，不过他2017年说，他在哈佛大学（Harvard University）求学、打球时所遭遇的歧视更为严重。

林书豪在今天的推文中说：「我在常春藤盟校（Ivy League）遭遇种族歧视时，是球队助理练布雷克尼（Kenny Blakeney）鼓励我让我走了过来。」

「他跟我分享他身为非裔美籍人士的经验，他遭遇的种族歧视是我连想都想不到的。他被人喊过N开头的歧视性字眼（黑鬼），也被开车经过的人丢过东西。他用自身经验汲取教训，并开导我该如何保持坚强。」

「他也是我还在哈佛念大二的时候，第一个告诉我我能够成为NBA球员的人。我当时认为他疯了。」

© 2021 AFP