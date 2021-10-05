受气候变迁冲击 10年间全球14%珊瑚死亡

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（法新社巴黎5日电） 根据历来规模最大的珊瑚健康调查，2009到2018年，爆破捕鱼、污染及主要受暖化影响，全球有14%珊瑚礁死亡，让一度生机蓬勃的生态系统变成苍白的骨骼。

全球珊瑚礁监测网（Global Coral Reef Monitoring Network）的300多名科学家说，受损最严重的是南亚、太平洋还有阿拉伯半岛和澳洲沿岸的珊瑚。

共同撰写报告的澳洲海洋科学院（Australian Institute of Marine Science, AIMS）执行长哈迪斯蒂（Paul Hardisty）在声明中说：「气候变迁对全球珊瑚构成最大威胁。」

海洋吸收超过90%人类排放温室气体所释放的多余热能，以保护陆地表面，但同时也会产生强度高且持续很久的海洋热浪，已超越许多珊瑚物种的忍受极限。

1998年，海水暖化引发所谓的珊瑚白化事件，造成约8%的珊瑚灭亡。

在海床，珊瑚礁仅占一小部分，覆盖率约达0.2%，但却养育至少25%的海洋动、植物。

除了是海洋生态系统所在之处外，珊瑚礁也替全球数以亿计的民众提供蛋白质与就业机会，保护民众免受风暴侵袭，并防止海岸线遭侵蚀。

这份报告说，珊瑚礁提供的商品与服务价值，每年约达2.7兆美元（约新台币76兆元），其中包括360亿美元的观光业收益。

2009年到2018年死亡的珊瑚比率，每个区域都不尽相同，东亚是5%，热带太平洋地区东部是95%。

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）「十拿九稳地」预测，如果全球气温比前工业时期高约摄氏1.5度，有70到90%的珊瑚将消失。

如果气温升幅达摄氏2度，全球只有不到1%的珊瑚能存活。目前，地球表面平均气温已比前工业时期高出摄氏1.1度。

这份称为「全球珊瑚礁状态：2020年」（Status of Coral Reefs of the World: 2020）的报告认为，我们还是有理由保持审慎乐观。

哈迪斯蒂说：「有些珊瑚礁已展现出令人惊叹的复原力，让人燃起了一线希望，认为退化的珊瑚礁有朝一日可以复原。」

东亚与东南亚的「珊瑚礁三角区」（Coral Triangle），蕴藏全球近30%的珊瑚礁，过去10年受海水暖化冲击较小，且有些地区已开始恢复。

报告作者说，这样的恢复力可能来自此区的物种独特性，可为强化其他地区的珊瑚生长提供策略。

这份报告根据从73国1万2000个地点取得近200万笔数据点撰写而成，资料搜集时间横跨40年，是自2008年来首度针对全球珊瑚进行调查。

© 2021 AFP