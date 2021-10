受气候变迁冲击 10年间全球14%珊瑚死亡

广告 继续浏览后续

(法新社巴黎5日电) 根据历来规模最大的珊瑚健康调查,2009到2018年,爆破捕鱼、污染及主要受暖化影响,全球有14%珊瑚礁死亡,让一度生机蓬勃的生态系统变成苍白的骨骼。

全球珊瑚礁监测网(Global Coral Reef Monitoring Network)的300多名科学家说,受损最严重的是南亚、太平洋还有阿拉伯半岛和澳洲沿岸的珊瑚。

共同撰写报告的澳洲海洋科学院(Australian Institute of Marine Science, AIMS)执行长哈迪斯蒂(Paul Hardisty)在声明中说:「气候变迁对全球珊瑚构成最大威胁。」

海洋吸收超过90%人类排放温室气体所释放的多余热能,以保护陆地表面,但同时也会产生强度高且持续很久的海洋热浪,已超越许多珊瑚物种的忍受极限。

1998年,海水暖化引发所谓的珊瑚白化事件,造成约8%的珊瑚灭亡。

在海床,珊瑚礁仅占一小部分,覆盖率约达0.2%,但却养育至少25%的海洋动、植物。

除了是海洋生态系统所在之处外,珊瑚礁也替全球数以亿计的民众提供蛋白质与就业机会,保护民众免受风暴侵袭,并防止海岸线遭侵蚀。

这份报告说,珊瑚礁提供的商品与服务价值,每年约达2.7兆美元(约新台币76兆元),其中包括360亿美元的观光业收益。

2009年到2018年死亡的珊瑚比率,每个区域都不尽相同,东亚是5%,热带太平洋地区东部是95%。

联合国政府间气候变迁问题小组(IPCC)「十拿九稳地」预测,如果全球气温比前工业时期高约摄氏1.5度,有70到90%的珊瑚将消失。

如果气温升幅达摄氏2度,全球只有不到1%的珊瑚能存活。目前,地球表面平均气温已比前工业时期高出摄氏1.1度。

这份称为「全球珊瑚礁状态:2020年」(Status of Coral Reefs of the World: 2020)的报告认为,我们还是有理由保持审慎乐观。

哈迪斯蒂说:「有些珊瑚礁已展现出令人惊叹的复原力,让人燃起了一线希望,认为退化的珊瑚礁有朝一日可以复原。」

东亚与东南亚的「珊瑚礁三角区」(Coral Triangle),蕴藏全球近30%的珊瑚礁,过去10年受海水暖化冲击较小,且有些地区已开始恢复。

报告作者说,这样的恢复力可能来自此区的物种独特性,可为强化其他地区的珊瑚生长提供策略。

这份报告根据从73国1万2000个地点取得近200万笔数据点撰写而成,资料搜集时间横跨40年,是自2008年来首度针对全球珊瑚进行调查。

© 2021 AFP