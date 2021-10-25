受港区国安法影响 国际特赦组织关闭香港办事处

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香港出现大规模且时而导致暴力冲突的民主示威活动后，中国政府去年实施港区国安法，将香港政治、文化和法律环境大改造，并引进中国式的言论限制。

国际特赦组织（Amnesty International）主席巴伊斯（Anjhula Mya Singh Bais）表示，他们带着「沉重心情」做出关闭香港办事处的决定，而这是受到港区国安法的影响。

巴伊斯说：「（港区国安法）已使得人权组织实际上不可能在香港自由运作，而无须担心遭到政府严重报复。」

国际特赦组织在香港设立办事处已有40多年历史。其中一个办事处属于香港分支，主要工作是关注和推动香港人权，近期发布的报告包括有关港区国安法如何落实的调查，以及港警对民主示威者使用武力的相关研究。

另一个办事处则是区域总部，负责东亚、东南亚和太平洋地区的研究和推广工作。

国际特赦组织表示，香港分支办事处将在本月31日关闭，区域办事处则将在今年底前搬离香港。

港区国安法上路后，香港已有70多人依危害国家安全罪名遭到起诉，其中包括许多知名民主运动人士。这些人几乎全都因为主张的政治观点如今被视为违法，而面临追诉。

港区国安法并赋予香港当局权力，可冻结任何被认定构成国家安全威胁的个人或实体拥有的资产。而遭到逮捕的人，大多在审判前也不准交保。

巴伊斯指出：「长期以来，香港是国际公民社会组织理想的区域根据地。但近期锁定当地人权和工会团体的行动，显示当局加紧努力消除香港所有异议声音。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP