受疫情冲击停课18个月后 孟加拉学校重新开放

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（法新社达卡12日电） 孟加拉的学校受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响停课18个月后，12日终于重新开学，名列疫情下全球停课时间最长的国家之一。

在孟加拉首都达卡（Dhaka）的一所学校，学生重返校园后收到鲜花和糖果，他们被告知要戴口罩并消毒手部。有些人兴奋地互相拥抱。

15岁学生阿迈德（Muntasir Ahmed）进入校园时告诉法新社：「我们很高兴回到学校，我希望今天可以看到所有的朋友和老师本人，而不是透过笔电视窗。」

学校教职员在校门口测量学生的体温，确认未发烧后才允许学生进入。

根据孟加拉电信营运商协会的资料，全国1亿6900万人口中，只有41%拥有智慧型手机，这意味国内有多达数百万儿童无法透过网路上课。

在农村地区，许多人即使家中有智慧型手机，也无法取得线上学习所需的高速网路连线。

联合国儿童基金会（UNICEF）9日发布报告警告，由于COVID-19疫情导致学校长期关闭，凸显南亚地区4亿3000万儿童之间「令人担忧的不平等现象」。

UNICEF区域主任拉里亚-阿杰伊（George Laryea-Adjei）指出：「南亚地区学校关闭，迫使数亿儿童及他们的教师改采远端学习方式上课，但这个地区的连线能力和设备负担能力都很低，这导致孩子们在学习过程中遭受巨大挫折。」

据UNICEF的统计，在印度，80%的14至18岁青少年表示，他们在远距上课期间学到的东西比在实体教室学到的少。年龄介于6至13岁的儿童中，更有高达42%表示他们无法上网听课。

© 2021 AFP