受累气候变迁 纽西兰出现史上最热6月

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（法新社威灵顿6日电） 纽西兰政府科学机构今天指出，随着气温持续以一种与全球暖化一致的模式飙升，纽国今年出现有纪录以来最热的6月。

国家水资源和大气研究机构（National Institute of Water and Atmospheric Research，NIWA）表示，纽西兰6月的每日平均气温为摄氏10.6度，虽然月底有寒流来袭，仍比往年平均高出摄氏1.9度。

NIWA科学家布兰多林诺（Chris Brandolino）向公共广播电台表示：「幅度非常大，1909年迄今，我们只出现过13次这种异常现象。令人震惊的是，过去10年这种现象已经发生了6次。」

布兰多林诺指出，虽然海温较暖等较短期因素助长了纽西兰上空气温升高，气候变迁依然是持续存在的潜在因素。

他表示，纽西兰出现比平常更多来自东北方（太平洋）较温暖地区的气流，海温也比平均更高。

他说：「再加上气候变迁的背景，促成有纪录来最暖的6月。」

2020年是纽西兰历来第7热的一年，同时也是有纪录以来，10年内第7个列入10大高温的年份。

纽国中间偏左派总理阿尔登（Jacinda Ardern）去年宣布国家进入「气候紧急状态」，表示为了未来世代，必须采取紧急行动。

纽西兰曾承诺要在2050年前达到碳中和，并在2035 年前让所有能源都来自可再生资源。（译者：李佩珊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP