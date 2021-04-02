受美股创新高激励 亚股交易清淡下走扬

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（法新社香港2日电） 投资人受到美国总统拜登的大规模基础建设计画鼓舞，并对经济复苏越来越乐观，美国股市标普指数昨天收盘再创新高，亚洲股市今天跟随劲扬，但因多国股市休市，交易清淡。

随着各国持续推动2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种、经济活动得以恢复，如今投资人对全球经济成长大幅反弹抱持的信心，已胜过担心复苏将刺激通货膨胀升温、迫使央行缩减利多货币政策的疑虑。

美国国会不久前才通过拜登（Joe Biden）的1兆9000亿美元振兴经济方案，拜登现在又提出规模2兆2500亿美元（约新台币64兆元）的重建方案。这使得投资人更加相信，美国经济成长将火热；分析师也说，美国企业税可能因此调高的利空因素，目前暂时被摆一边。

市场目光现在投向今天稍晚将公布的美国3月非农业就业人口数据。专家预料，结果将证实美国经济正在复原。

QMA经理人康贝尔（Ed Campbell）表示：「先别担心通货膨胀，目前是通货再膨胀，我认为这才是市场的主题。」

上述因素加上美国3月制造业数据强劲，美股标普500指数昨天收盘破天荒冲破4000点关卡。乐观气氛延续到今天亚洲股市。

东京股市收盘劲扬1.6%，首尔指数收高0.8%，上海股市收涨0.5%，曼谷和吉隆坡股市也双双收红。其余亚洲国家股市则因复活节或清明节假期休市。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP