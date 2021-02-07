受背伤所苦 纳达尔：不保证能打澳网

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（法新社墨尔本7日电） 西班牙网球天王纳达尔今天坦承，过去15天承受背痛，可能无法保证参加明天开打的澳洲网球公开赛。

网坛每年第一场大满贯赛澳洲网球公开赛（Australian Open）今年热身周期间，世界男单排名第二的纳达尔（Rafael Nadal）一直未代表西班牙在世界职业网球协会杯（ATP Cup）出战。

他自从去年11月在英国伦敦举行的ATP年终赛后，就未打任何正式比赛，仅9天前在澳洲阿得雷德（Adelaide）和奥地利名将提姆（Dominic Thiem）举行一场表演赛，当时纳达尔首度感到背部僵硬。

追求男单史上破纪录第21座大满贯冠军奖杯的纳达尔，谈及背伤时表示：「情况明显不太好。过去15天我的确持续感到不舒服。…一开始只是肌肉有点疲劳，但（现在）感觉比平常更僵硬一些。」

34岁的纳达尔过去便屡传背部问题。这回澳网开打前，他一直在墨尔本球场（Melbourne Park）练球，想尽办法让体能状态调整到可以出赛。

尽管纳达尔强调，他的背伤问题「并不严重」，但仍不敢保证9日能在首轮出战塞尔维亚选手捷雷（LasloDjere）。

纳达尔表示：「我的肌肉仍然紧绷，比赛时难以自由移动。…我们现在尽一切努力，我的物理治疗师在这里，医生在这里，所有人正用一切可能办法帮助我。我唯一只希望能够准备好出赛，我知道有时情况会很快改变。」

纳达尔拒绝将背伤归咎于澳网要求选手抵达澳洲后须在旅馆进行14天防疫隔离。他说：「我不是喜欢找藉口的人。事情发生了，就要想办法去克服。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP