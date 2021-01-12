受英国脱欧影响 北爱尔兰超市供货濒临崩溃

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（法新社都柏林11日电） 陆路货运业者今天提出警告，英国脱离欧盟后实施的新检查程序，阻碍货物流入北爱尔兰，当地供应链「数日内就要崩溃」。

公路运输协会（Road Haulage Association）北爱尔兰政策经理马丁（John Martin）说，自英国于今年元旦彻底脱欧后，超市供货就「面临严重困境」。

他接受法新社访问时表示：「基于不确定性或延误，有些企业决定暂停供货给北爱尔兰。」

他说，即使货物运量在新型冠状病毒防疫限制下，只有「正常运量的30%到40%」，要从英国本土运货到北爱尔兰，运作上仍苦于适应新的必要程序。

马丁表示：「不夸张地说，现况是几天内就要崩溃。」

北爱尔兰的消费者在社群媒体上强调，自英国脱欧过渡期于2020年12月31日结束，11天以来，有些超市存货已显不足。英国脱欧过渡期结束后，英国即完全脱离欧盟关税同盟和欧洲单一市场。

英国大型连锁超市圣斯伯利（Sainsbury's）上周表示，北爱尔兰门市有「少数品项暂时缺货」。

基于特殊安排，北爱尔兰实际上留在欧盟关税同盟及欧洲单一市场内，以避免与爱尔兰之间再度建立起严格管控的硬边界。

英国与爱尔兰、北爱尔兰达成的1998年和平协议，终结了长达30年的北爱尔兰冲突，协议内的重要条款之一就是开放边界。

在此情况下，从英国本土送到北爱尔兰的货物须经特殊检查，以防有风险的货物进入欧盟成员国爱尔兰。

英国政府和欧盟上月同意暂时放宽对超市货物的检查，确保今年元旦后的数月内，对北爱尔兰供货无虞。

但马丁说，规定放宽「没什么效果」，因为业者干脆不出口到北爱尔兰了。

© 2021 AFP