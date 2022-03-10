受限疫苗规定 乔帅无缘印地安泉、迈阿密大师赛

（法新社洛杉矶9日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）今天证实，受限于美国政府对COVID-19（2019冠状病毒疾病）的旅行规定，他已决定不参加在印地安泉和迈阿密举行的ATP大师赛。

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未接种疫苗的乔科维奇推文指出，美国要求外国人入境前必须注射疫苗，这项防疫规定迫使他退赛。

乔科维奇表示：「美国疾病管制暨预防中心（CDC）已确认规定不会改变，所以我无法在美国参加比赛。祝福参加这些重要赛事的选手一切顺利。」

鉴于美国旅行限制，乔科维奇是否参与这两项着名赛事数周来一直充满不确定性。

尽管34岁、生涯夺得20次大满贯赛男单冠军的乔科维奇是否参赛具有不确定性，他昨天仍名列印地安泉ATP大师赛男子选手抽签签表。

主办高层表示：「我们目前在和他的团队沟通；然而，还无法确定他能否获得CDC批准入境参与这项赛事。」

乔科维奇曾拿过ATP印地安泉大师赛5座冠军。印地安泉大师赛主办单位表示，入场观众须出示完整的疫苗接种证明。

乔科维奇因不符澳洲政府防疫规定，遭拒参与今年1月举行的澳洲网球公开赛，经诉讼后仍告失败，签证最终被取消，只能黯然离开澳洲。

ATP印地安泉大师赛主办单位今天表示，乔科维奇的男子签表位置由保加利亚名将狄米特罗夫（Grigor Dimitrov）顶替。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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