受限防疫返国无门 纽西兰怀孕女记者求助塔利班

（法新社威灵顿30日电） 一名身怀六甲的纽西兰女记者因国内的防疫隔离制度赶不及回国，只好回阿富汗且还得找她曾批评过的塔利班帮忙，获得对方正面回覆，让她觉得讽刺。

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女记者贝莉丝（Charlotte Bellis）投书纽西兰媒体，表示过去质疑塔利班对待女性苛刻，如今却得对自己国家提出相同质疑。

她在「纽西兰先驱报」（New Zealand Herald）的投书里写道：「当由塔利班来为一个未婚怀孕的女性提供安全避风港时，这让人整个为之错乱。」

纽西兰的COVID-19防疫部部长希金斯（Chris Hipkins）告诉纽西兰先驱报，防疫部已要求所属官员检讨，处理贝莉丝的返国隔离事宜有无失当，「本案乍看似确有待进一步说明」。

纽西兰要求返国公民也需先在军方管理的防疫旅馆隔离10天，导致数以千计要回国的人挤破头争取名额，返国大塞车。屡传公民返国不得其门而入让纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）和她的政府备感尴尬，但贝莉丝的情况更加引人侧目。

贝莉丝去年为半岛电视台（Al Jazeera）采访美军撤离阿富汗，她质疑塔利班领导人对待女性的报导引发国际关注。

她在投书里指出，去年9月返回半岛电视台总社所在的卡达后，发现自己怀了伴侣的小孩。她的伴侣是一名比利时籍的自由摄影师，负责为纽约时报供稿。

怀着女宝宝的贝莉丝预产期是今年5月，但当时她却被卡达的医师告知不能把小孩生下，因未婚怀孕在当地属非法，让她意识到必须离开卡达。贝莉丝不断透过犹如乐透系统般的返国隔离预约系统登记，却始终不成。

贝莉丝说去年11月只好请辞半岛电视台的工作，与伴侣回到比利时，但因她不是比利时居民而无法久留，唯一能去的地方只剩先前采访过的阿富汗。她与塔利班高层联系后，对方说回阿富汗完全没问题。

贝莉丝说：「对方告诉我，你来阿富汗后大可跟人说你已婚，若遭刁难就直接打电话给他们。」她还说向纽西兰驻阿富汗的单位发送59份文书，却被驻馆拒绝紧急回国申请。（译者：陈亦伟）

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