变异病毒传染力强 美国专家呼吁戴好一点的口罩

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（法新社华盛顿8日电） 鉴于新型冠状病毒变异株传染力更强，部分美国专家表示，现在该是考虑采用医疗级口罩或外科口罩和布口罩并用的时候。

愈来愈多证据显示，一般呼吸和演讲产生的微小飞沫可传数公尺远，是常见传播方式之一。

后来又出现英国变种等传染力更强的变异病毒株，让疫情雪上加霜。比起先前的病毒株，变异病毒株只须更低病毒量就会引发2019冠状病毒疾病（Covid-19）症状。

美国当局起初建议民众遮掩脸部，由于当时合宜的口罩极度短缺，当局鼓励民众利用T恤或围巾自制口罩，但这些远非理想选项。

维吉尼亚理工暨州立大学（Virginia Tech）土木与环境工程教授马尔（Linsey Marr）告诉法新社：「口罩功能好坏取决两件事，即过滤性和密合度。」

她说：「过滤性好可尽量除掉较多的粒子，而密合度佳代表口罩侧边周围没有漏洞让空气和病毒溜进去。」

可挡微小粒子的最佳材质包括聚丙烯不织布，N95和许多外科口罩以及飞机上高效率空气微粒滤网（HEPA ）都采用这种原料。至于布料当中，她认为紧密编织的棉效果最好。

但她说不建议戴两层以上口罩，因为会影响透气性不利呼吸。

波士顿布里翰妇女医院（Brigham and Women's Hospital）和哈佛医学院（Harvard Medical School）全球卫生专家狄隆（Ranu Dhillon）自去年春季以来就一直提倡戴好一点的口罩，而这方面缺乏明确讯息教导民众重视，令他感到泄气，有关当局也未共同力推大规模产制及分配高规格口罩。

马里兰大学（University of Maryland）环境卫生教授密尔顿（Donald Milton）也认为戴好的口罩非常重要。他和狄隆都谨慎乐观地认为，拜登政府可能很快会将相关事项列为政策。美国有线电视新闻网（CNN）上周报导，美国政府已在着手规划首批官方口罩标准。

© 2021 AFP