变异病毒构成隐忧 英国仍松绑防疫令

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（法新社伦敦17日电） 英国大部分地区今天松绑2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制，朝重返正常状态跨出一大步。不过更具传染力的印度变异病毒仍构成隐忧。

自今天起，英格兰、威尔斯及苏格兰大部分地区的酒吧、餐厅、咖啡厅可恢复内用；关闭数月的戏院、博物馆、运动场所将首度对外开放。但北爱尔兰要等到5月24日才会松绑防疫限制。

英格兰还将开放30人以下户外聚会，允许两个以内家庭在室内会面，看护中心开放5名访客探访，且学校内不再强制佩戴口罩。

英国还将对葡萄牙等特定国家恢复国际旅行。

首相强生（Boris Johnson）昨天说：「我们一同抵达解封之路的新里程碑，但采取下一步时，必须极度谨慎。」

他并提到：「我们正密切观察最先在印度出现的变异病毒，在感染率增加时迅速采取必要作为。」

强生虽然维持今天松绑防疫限制的步调，但他上周警告，更具传染力的印度变异病毒可能危及6月21日的全面解封计画。

政府的科学顾问指出，在印度发现的变异病毒B.1.617.2，之后恐成为英国境内的主要流行株。它比在英格兰肯特郡（Kent）率先发现的变异病毒B.1.1.7更具传染力。

据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，英国官方累计病故人数共12万7679 人，位居欧洲之冠和全球第5多，只落后美国、巴西、印度和墨西哥。

英国去年创下3个世纪以来最严重的经济衰退。政府支出数千亿英镑来拯救工作机会和企业，央行的英格兰银行（Bank of England）也将购债计画规模加倍。

© 2021 AFP