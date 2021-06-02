变异病毒株「有如猛兽」 墨尔本续封城1周

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（法新社墨尔本2日电） 澳洲当局正试图根绝迅速扩散的冠状病毒变异株，还形容这支病毒株是「十足的猛兽」；墨尔本今天则下令继续维持封城1周。

墨尔本500万名居民原本希望能在明天晚间11:59分脱离7天封城生活，却因2019冠状病毒疾病（COVID-19）其中一支源自印度的变异株Kappa扩散而报销。

维多利亚州代理州长马里诺（James Merlino）表示，「这件事要做完整，否则有人会死」，并形容这支病株扩散速度之快、传染力之强，「程度前所未见」。

澳洲正在奋力阻止第二大城墨尔本60起病例群聚扩大，并维持世界上少数没有地方性疫情传播的国家之一。

除了纽西兰外，澳洲边境对多数旅客仍维持关闭，当局侦测到COVID-19病例时也迅速实施限制措施。

但台湾和日本的情况凸显出，即便初期成功遏制病毒，防疫也可能会因为疫苗施打率过低而破功。而澳洲目前也仅约2%的民众完整接种疫苗。

马里诺指出，除墨尔本以外，其他维州居民的禁足令有望于明天解除，不过大部分限制措施仍将维持现状，包括婚礼和丧礼观礼人数上限。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP