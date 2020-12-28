变种病毒出现影响纾困方案利多 亚股涨跌互见

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（法新社东京28日电） 美国总统川普签署因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的大规模纾困方案，乐观气氛提振股市，但因对出现新变种病毒的担忧而受抑制，以致亚股今天有涨有跌。

面对各方压力环伺，川普（Donald Trump）拖延将近一周，在美国时间27日晚签署规模达9000亿美元（约新台币25兆元）的激励方案。

川普签字后，万达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）表示：「亚洲原本低迷的一天重燃生机。由于中国当局周末要求蚂蚁金服公司（AntFinancial）回归支付本业，亚洲市场今天原本可能人气涣散，但这项重大消息带给亚洲股市乐见的激励。」

川普签署法案前，就在推特（Twitter）预告他要宣布「好消息」，甚至纾困措施还没核准，即带动亚股走扬。

由于全球确诊病例骤增，加上英国通报出现新的变种病毒，迫使各国政府在耶诞与新年假期期间实施严格的管制禁令，近来股市与油价遭逢重创。

东京股市上涨0.74%，首尔股市上涨0.06%，吉隆坡、雅加达、孟买、上海等股市也收红。

香港股市下跌0.27%，新加坡下跌0.07%，马尼拉、曼谷等也收黑。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP