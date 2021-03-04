变种病毒肆虐 英国携手4国加快批准改良疫苗

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（法新社伦敦4日电） 根据英国和4个国家药品监管机构今天宣布的协议，预防2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒的改良疫苗将获得快速批准。

根据ACCESS集团的协议，如果批准的疫苗在未来需要调整，只要制造商提供有效性和安全性的「有力证据」，将可避免冗长临床研究。

这个集团是由英国药品及保健产品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency,MHRA）和澳洲、加拿大、新加坡及瑞士的对等单位所组成。

MHRA首席科学官施奈德（Christian Schneider）在声明中说：「我们的优先事项是在尽可能短的时间内向大众提供有效的疫苗，同时不影响安全性。」

「如果有必要修改已授权的Covid-19疫苗，监管方法应该有助于做到这一点。」

「民众应该相信，除非符合预期的安全、品质和有效性高标准，否则不会批准任何疫苗。」

MHRA说，这种方法是基于季节性流感疫苗采用的「经过反覆测试和检验」监管过程，每年都需要调整疫苗，来对抗新的病毒株。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP