变种病毒英国蔓延 美国暂未发布旅游禁令

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（法新社华盛顿20日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）变种病毒株在英国传播，美国卫生官员今天表示，当局正「极为审慎」地探究，但目前尚未要对英国发布旅游禁令。

美国政府COVID-19疫苗研发计画「神速行动」（Operation Warp Speed）首席顾问施劳威（Moncef Slaoui）告诉美国有线电新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目说，美国官员「还不知道」变种病毒株是否已入侵美国。

他表示，包含美国国家卫生研究院（NIH）和美国疾病管制暨预防中心（CDC）在内，「我们…当然会极为审慎探究此事」。

他表示，此时此刻，新型冠状病毒中，似乎没有任何毒株能抵抗现有的疫苗。

施劳威说：「我认为，英国这个特殊变种病毒株，也很难能抵挡疫苗的防护力。」

美国监督新型冠状病毒筛检的官员贾诺（Brett Giroir）同意施劳威的看法，他告诉美国广播公司（ABC）的节目「本周」（This Week）说：「我不认为现在有任何需要惊慌的理由。」

当被问到美国是否要步上欧洲国家后尘，禁止来自英国的班机入境，贾诺回说：「我真的不认为我们目前需要这么做。」

美国是全球疫情最严重的国家，累计超过31万6000 人染疫丧命。单日新增病例时常突破20万例，24小时死亡病例在3000人左右。

© 2020 AFP