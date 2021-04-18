叙利亚国会议长：总统大选5/26登场

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（法新社大马士革18日电） 叙利亚国会议长萨巴今天宣布，总统大选将于5月26日登场。这将是叙利亚陷入内战后第2场总统选举，现任总统巴夏尔．阿塞德（Bashar Al-Assad）很可能继续掌权。

萨巴（Hamouda Sabbagh）在声明中表示，海外叙利亚人可于5月20日在大使馆投票，还说候选人可于19日起提出申请。

巴夏尔．阿塞德在父亲哈菲兹．阿塞德（Hafez al-Assad）2000年死后掌权。目前他尚未正式宣布会角逐连任。

叙利亚上次大选是在2014年，也就是叙利亚陷入内战第3年时举行。当年巴夏尔．阿塞德以88%的得票率胜选。

依据叙利亚2012年修订的宪法，一名总统只能担任两个7年任期，但2014年当选的总统例外。

候选人必须连续住在叙利亚至少10年，代表流亡海外的反对派人士不得参选。

候选人也须获得至少35名国会议员支持，而国会目前是由巴夏尔．阿塞德所属的社会复兴党（Baath）主导。

在今年大选登场前，获得俄罗斯支持的叙利亚政府军重新控制北部重要城市阿勒坡（Aleppo）和其他反抗军掌控的区域，使得大马士革（Damascus）政府掌控全国2/3的土地。

然而与此同时，叙利亚也陷在严重经济危机之中。

长达10年的叙利亚内战已导致至少38万8000人死亡、半数人民流离失所。

© 2021 AFP