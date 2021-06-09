叙利亚媒体：因应以色列侵略 已启动防空系

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（法新社大马士革8日电） 叙利亚国家通讯社「叙利亚新闻社」（SANA）今天晚间报导，为因应以色列对首都大马士革的「侵略」，叙利亚防空系统已启动。

叙利亚新闻社报导，以色列军机从黎巴嫩领空进入叙国，还称「大马士革发生爆炸」，但并未提到任何死伤或损害。

总部位于英国的叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）通报，「以色列攻击（叙利亚）军事阵地后，大马士革及城市周围都感受到强大爆炸威力」。

据叙利亚人权了望台组织说法，以色列空袭瞄准邻近大马士革国际机场的区域，以及叙利亚空军驻扎在距离大马士革约50公里的杜迈尔（Dumayr）军营，爆炸地点在军火库。

叙国荷姆斯省（Homs）南部也遭空袭，哈玛省（Hama）和拉塔基亚省（Latakia）部分地区也感觉得到爆炸。

叙利亚人权了望台组织表示，空袭导致荷姆斯省人员伤亡，搜救团队已前往被攻击锁定地点；但目前没有确切伤亡数字。

叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdul Rahman）向法新社说明，自以色列与巴勒斯坦伊斯兰运动组织「哈玛斯」（Hamas）近期在加萨（Gaza）交战之后，这是以色列首度攻击叙利亚。以色列与哈玛斯上月爆发冲突，历时11天才停火。

鲜少承认攻击叙国的以色列军方告诉法新社：「我们不对外媒报导置评。」

叙利亚于2011年爆发内战，相邻的以色列自此就在叙利亚领土上执行数以百计的空袭，瞄准叙国政权所在地、伊朗盟军及黎巴嫩真主党（Hezbollah）运动成员。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP