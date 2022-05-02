叙利亚总统实行特赦 60人已获释

（法新社贝鲁特2日电） 叙利亚人权了望台组织今天表示，当局已释放60名被拘禁者，其中一些人被关在政府监牢逾10年。而总统阿塞德这次特赦也包括恐怖主义相关罪犯，律师预料还会有更多人重获自由。

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叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说：「1日起已有约60名被拘禁者从叙利亚多个区域获释，其中一些人至少关了10年。」他们脱离的政府监狱以杀人和虐囚而恶名昭彰。

阿塞德（Bashar al-Assad）在叙利亚11年内战期间数度下达特赦令，但维权人士说，4月30日发布的新特赦令是最为全面的一次。

新命令要求「大赦叙利亚人民犯下的恐怖主义罪行」，「除了曾导致他人死亡者以外」。根据叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman），此说代表有数以万计的被拘留者可能获释。

阿布杜拉曼说，有许多人被控恐怖主义罪名，被任意逮捕的人会被以此不严谨的标签定罪。

叙利亚维权人士在社群媒体上分享一份获释者名单，上头列出的20人中，有些人在赛德纳亚（Sednaya）监狱度过多年。

国际特赦组织（Amnesty International）曾用「人类屠宰场」来形容赛德纳亚监狱，4年内约有1万3000人在那里被当局绞死。

律师贾济（Nora Ghazi）表示，新特赦令「是叙利亚革命开始以来最广泛的一次，包括所有恐怖主义罪行，除了曾致人于死者之外」。她也预期会有更多人获释，「但这需要时间」。

© 2022 AFP