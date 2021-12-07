叙利亚战略要津置放伊朗武器 以色列空袭摧毁

（法新社贝鲁特7日电） 「叙利亚人权了望台组织」表示，叙利亚拉塔基亚港（Latakia）有一批伊朗的武器今天遭遇以色列空袭，也是这处位于地中海的战略要津首次遭遇这类袭击。

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法新社报导，叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）说，以色列的空袭目标「直接瞄准一批放在货柜码头的伊朗武器」。

叙利亚国营媒体也报导拉塔基亚港货柜码头遇袭的消息，不过没有具体说明被锁定的目标物。

叙利亚人权了望台组织说，以色列空袭引发一连串爆炸。这个人权组织总部在英国，在叙利亚当地布建广泛的消息网络。

叙利亚人权了望台组织通报「财物损失惨重」，但是没有立即传出人员伤亡。

据叙利亚国家通讯社「叙利亚新闻社」（SANA）报导，空袭发生在今天凌晨1时23分（台北时间上午7时23分）。

报导指出：「我们的防空系统击退了以色列对拉塔基亚港的进袭。」并说许多货柜因空袭而燃起熊熊烈火。

拉塔基亚港是叙利亚最北端的主要港口，位于首都大马士革（Damascus）以北230公里处。

叙利亚新闻社发布的相片与影音显示，有处码头起火，不过国营电视台随后报导，消防人员已控制火势。

以色列对空袭叙利亚鲜少置评，不过曾经一再声称，绝对不容死对头伊朗在叙利亚扩张版图。

自从叙利亚2011年爆发内战以来，以色列已空袭叙利亚数百次，锁定的目标包括政府据点与伊朗在背后撑腰的武装势力及「真主党」（Hezbollah）武装人员。

长达10年的内战冲突期间，伊朗是叙利亚政府的重要支持者，提供金援、武装，并指挥与叙利亚政府军并肩作战的外国民兵组织，主要是盘据黎巴嫩南部且势力庞大的真主党。（译者：曹宇帆/核稿：戴雅真）

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