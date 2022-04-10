叙利亚救难人员拍片 教导乌克兰急救人员

（法新社叙利亚埃里哈10日电） 在叙利亚西北部一座被炸毁的建筑物里，一些叙国救援人员正为乌克兰志工拍摄一部教学影片，传授治疗伤患第一手经验中获得的各种技巧。

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叙利亚伊德利布省（Idlib）由叛军控制的埃里哈镇（Ariha）遭俄罗斯空袭已属常态。几年来勇敢面对俄军各种战争套路的救援组织「白盔」（White Helmets）在当地拍片，利用一具假人来演示如何使用绷带和止血带。

这段影片还提供一系列其他救援方法，这是叙利亚人将他们经历十多年内战所获得痛苦知识与乌克兰人分享的最新事例。俄国后来也出兵参与这场战事。

救援志工阿布杜拉（Ismail al-Abdullah）站在沿路尽是被炸毁建筑物的街道上，用英语对镜头说：「身为现场应急人员（first responders），我们相信可以和乌克兰人道救援人员分享我们在叙利亚的经验。」

阿布杜拉说，经历多年类似的恐怖状况，俄罗斯据传在乌克兰以学校、医院和人道工作者为攻击目标，「对我们来说再熟悉不过了」。

影片中，阿布杜拉警告乌克兰救援人员要避开「双重攻击」（double strikes），也就是第一次攻击后，救援人员聚集到现场，接着发生第二次攻击。

阿布杜拉告诉法新社，他们的目标是制作教学影片并翻译成乌克兰语，再上传到白盔网站。

影片内容旨在帮助乌克兰救援人员和平民，因应俄罗斯在叙利亚战争期间所发展出的轰炸战略。

他说，「我们提供这项建议是为了让乌克兰救援人员避免…伤亡」，无论是平民，还是救援任务中的现场应急人员。

俄罗斯于2015年加入叙利亚内战，并力挺总统阿塞德（Bashar al-Assad）的政权，让大马士革得以在长达10年的冲突中扭转局势取得胜利。

从围攻城市到炮击民用基础设施以及安排所谓「人道走廊」，莫斯科正把在叙利亚运用并调整过的战略，拿到乌克兰去用。

阿布杜拉建议乌克兰救援人员使用GoPro摄影机记录他们的工作，以「维护可信度」，并保护自己免于遭到之前被用来破坏叙利亚现场应急人员的抹黑活动。

在教学影片中露脸的叙利亚医学生穆萨（Mohamed Haj Musa）表示，希望片中的建议有助于乌克兰人民「处理他们随时可能遇见的伤害」。

穆萨告诉法新社：「我们亲身经历过也看见过受害者。」他希望自己的经验可以帮助其他现场应急人员「拯救生命」。

© 2022 AFP