叙利亚武术教练战火中遭截肢 办学堂传授武艺给百名孤儿

（中央社阿勒坡6日法新电）在叙利亚北部叛军控制的地区，一群孩子正在磨练武术技巧。功夫教练欧斯曼虽然因伤截肢，但在他的指导下，学生从旋子踢腿到有力的刺拳都丝毫不含糊，放眼国际大赛。

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24岁的欧斯曼（Fadel Othman）在阿勒坡省（Aleppo）西部偏乡、叛军控制下的阿比资姆镇（Abzimu）经营一所小型武术学校，100名学员当中有孤儿、还有在叙国数十年内战中失去父亲的孩子。

欧斯曼在户外空地告诉法新社：「这是我受伤后训练的第一支队伍。」他通常在这块空地教授功夫课，当提及学生时，欧斯曼说：「我坚信他们有朝一日会成为世界冠军。」

2015年，政府军与叛军在阿勒坡省交战时，欧斯曼被炮弹击中伤重截肢。根据世界卫生组织（WHO）统计，超过8万6000名叙利亚人因与战火有关的伤害而截肢。

12岁开始习武的欧斯曼差点放弃这个毕生志业，他告诉法新社：「我觉得被这个世界遗弃了。」

但在土耳其接受治疗的3年期间，他继续与武术教练一起上课，甚至参加了几场比赛。

今年稍早，欧斯曼成立了这所功夫学院，训练各种程度的学生。

在装设沙袋和单杠的武术教室里，墙上挂满欧斯曼的参赛照片。他在课堂上示范了一系列热身运动，甚至没有使用拐杖。

当学生们在五颜六色的垫子上练习复杂的功夫招式时，他在旁监督，然后帮助他们精进技巧。

欧斯曼说，他想教导孩子们「可以用来保护自己的有用动作」，同时增加他们的自信心。

这里没有主电源，当这个由仓库改建成的教室，里面供电的电池没电时，欧斯曼靠在墙上，凭着斜射进房内的最后一束光线，戴着拳击手套接住这些幼年学子的拳头。

欧斯曼在空地上，为约14名身穿相同制服的学生上课。他说：「我把他们视为我的弟弟。我的目标是拥有一支强大的团队，培养出能够参加国际比赛的下一代（战士）。」（译者：陈怡君/核稿：戴雅真）

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