叙利亚难民前进乌克兰边境 帮助战争受害者

（法新社罗马尼亚西瑞特18日电） 28岁的叙利亚男子阿沙卡尔（Omar Alshakal）看到绝望的人们在俄罗斯入侵后逃离乌克兰时，过去亲身经历让他知道他们正面临什么样的磨难，并开始思考如何提供帮助。

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阿沙卡尔告诉法新社，「作为一个战争的过来人，我完全了解人们如何受惊吓和逃离，想方设法让自己安全」。

在乌克兰和罗马尼亚边境关卡西瑞特（Siret），他身穿夹克，头戴灰色毛帽，在冰冷气温下打着哆嗦。「我尽我所能去帮助更多的人，并让他们对未来怀抱希望。」

身材矮胖、留着大胡子的阿沙卡尔，曾与无数其他参与反对叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）独裁抗议活动的人，一起遭到拘留。

接着在2013年，他试图将受伤的人送往医院途中，因汽车附近发生爆炸而受伤。

抵土耳其接受治疗后，2014年他与两名友人一起艰苦游泳前往通往欧洲联盟（EU）门户希腊，梦想展开新生活。

在德国短暂停留后，为了帮助其他人逃难，他回到希腊，并于2017年在列士波斯岛（Lesbos）成立「难民援助难民」（Refugee4Refugees）协会。

上个月，乌克兰爆发人道危机，他决定前往西瑞特，自2月24日以来，当地已有13万人越过边境，绝大多数是妇女和儿童。

他回忆说：「我还记得第一次来到边境时，看见一个小女孩喊着『爸爸』并放声大哭。」

许多身强力壮男子留在乌克兰，对抗俄罗斯军队。

他的协会在距边境几公里的地方租了一家小旅馆，可容纳50到100名难民。

阿沙卡尔和其他志工一起自一辆载运人道物资的卡车卸货。他说，旅馆的附楼已推满食物和卫生用品。

附近则矗立扩建的木架，他们希望这可以增加容量。

来自世界各地大约10位阿沙卡尔的同僚在那里作业，他们正寻找更多人加入这项工作。

阿沙卡尔说，他想要让那些逃难的人「感觉我们是一家人，我们一起快乐，也一起悲伤」。

持叙利亚护照意味旅行并不总是那么顺利。他说，在进入罗马尼亚时，警察拦下他并询问他打算在那里做什么。

至于自己的未来，他说：「希望能回家生活，回到家人和朋友身边。」

他补充说：「我梦想能够回去，但现在看似不可能。」在叙利亚等待他的是父母，一个弟弟和一个妹妹，他已将近12年没见到他们。

现在他过一天算一天，「如今我希望没有人需要帮助，每个人都很安全，这是我的梦想。」

© 2022 AFP