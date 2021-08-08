叙利亚难民孩童举办「帐篷奥运」

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（法新社叙利亚伊德利布8日电） 东京奥运闭幕前夕，叙利亚西北部难民营的男孩在慈善组织安排下，举办了一场别开生面的「2020帐篷奥运」。

主办人表示，举办帐篷奥运是希望带给难民希望，并让世界关注他们的困境。

在叙利亚叛乱势力最后一个主要基地伊德利布（Idlib），120名来自12个不同难民营的男孩昨天晚上兴奋齐聚一堂，举办了属于他们的奥运会。

身着代表个别难民营颜色的衣服，在伊德利布市附近的亚曼（Yaman）难民营红土上，轮到他们成为田径场或足球场上的运动明星。

「2020帐篷奥运」参赛者中，12岁的哈山（Walid Mohammed al-Hassan）很高兴能代表他的难民营出赛跳远项目。

他说：「我们玩得很开心。我得到第2名。」他的3 名小伙伴簇拥在旁。

比赛项目包括标枪、铁饼、跳高、体操、跆拳道、羽球等，甚至还有「赛马」。跑道上，男孩手中拿着一张裁下的马头纸板，全速奔跑。

日落时分，参赛者和主办人纵情欢呼，赢家踏上颁奖台，在缤纷的彩纸中，领取他们的奖项。

伊德利布地区有近300万居民，其中2/3都是在过去10年战火冲突中，从叙利亚其他地方迁徙而来。

大部分流离失所的人都住在受圣战组织控制区域的难民营区里，依赖人道救援存活，并在冬天力抗寒冷与淹水。

「帐篷奥运」主办人萨米尼（Ibrahim Sarmini）表示，活动目的不仅要给予孩子希望，也希望让国际社会注意到他们的困境。

他表示，我们希望「向孩子介绍没有尝试过的运动项目，但主要目的是希望为生活艰困的营区居民，无论孩子或大人，带来一道希望之光」。

自叙利亚战争于2011年因镇压反政府示威爆发后，已造成约50万人丧命，上百万人流离失所。

叙利亚运动员在东奥中分别代表两队，6人在代表大马士革政府的国家队，9人则在国际奥运难民队。

萨米尼说：「看到叙利亚青年以难民队的身份参与，很让人很难过。但能在奥运拥有真正自由的英雄来代表叙利亚西北部的人民，这对我们来说还是很棒的。」

© 2021 AFP