叙北反抗军掌控城市阿夫林遭连番炮击 至少18死23伤

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（法新社贝鲁特12日电） 反抗军掌控的叙利亚北部城市阿夫林（Afrin）今天遭炮击，造成至少18人死亡和23人受伤，许多受害人是在一家医院被炮弹击中时丧命。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，阿夫林西法医院（Al-Shifaa）有1名医生、3名医院职员、2名妇女和2名小孩丧生。1名反抗军指挥官也在那家医院死亡，另有23人受伤。土耳其支持的反抗军控制阿夫林市。

叙利亚人权了望台组织负责人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）告诉法新社，炮击锁定市内多个地区为攻击目标，并击中那家医院。

人权了望台组织又说，大多数受害人是在医院被炮弹击中时丧命，并警告称由于部分伤者性命垂危，死亡人数可能会进一步攀升。

人权了望台组织指出，炮击来自叙利亚北部阿勒坡省（Aleppo），邻近库德族部队掌控地区。效忠伊朗和叙利亚政权的民兵盘据在阿勒坡省。

库德族领导的叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）发表声明，否认涉及这起炮击事件。

© 2021 AFP