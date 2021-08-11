口罩戴或不戴 全美一国两制

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（法新社11日电） 最近COVID-19（2019冠状病毒疾病）Delta变异株造成全美疫情升温，也再掀佩戴口罩的政治争议，尽管卫生当局强烈建议，部分州州长仍反对所有要求强制佩戴口罩的措施。

近来的争论似曾相识，令人回想起在疫情爆发初期，口罩当时成为一种政治立场表徵，前总统川普引领这项冲突，他以被人看到没戴口罩而自得意满。

● 新学年口罩争议再起

时隔逾一年，随着新的学年即将到来，这个议题再次变得特别敏感。

共和党籍的佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis ）已禁止学校要求学生必须配戴口罩，他今天重申：「最终决定权应该在父母。」

他说：「我们将竭尽所能维护父母的权利。」

然而佛州已有数个学区宣布将违抗州长命令，要求师生无论如何就是得戴口罩。迪尚特则扬言，将删减学校经费、甚至延后发薪给学校主管。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）今年5月表示，已施打疫苗的美国人感染或传染新型冠状病毒的风险很低，因此不需配戴口罩。7月初，CDC仍向父母保证，这项建议同样适用于将于8、9月开学的已施打疫苗孩童。

然而当时这项建议，并未料到后面会出现高度传染力的Delta变异株；也没算到，时至今日会仅有约半数美国人完整接种疫苗、以及12岁以下还不符合接种资格。

● 打过疫苗，还是会感染和传播病毒

但是到了7月底，局势大逆转：卫生当局再次建议室内和疫情热区都得佩戴口罩－包括已接种疫苗者。美国目前有90%地区属于高传播率的地区。

CDC正根据数据做出建议。数据显示，已接种疫苗的人感染Delta变异株的传染力，高于感染之前其他变异株的人。

目前许多企业都已回到需要配戴口罩的规定，像是美国最大零售商沃尔玛（Walmart）已重新实施员工必须配戴口罩的规定。两个半月前沃尔玛才宣布，已施打疫苗的员工无须配戴口罩。

● 各州口罩规定－端赖州长是哪一党

美国东南部各州疫情尤其严重，同时也是疫苗施打率最低的地区。

公卫专家西欧－潘尼亚（Eric Cioe-Pena）告诉法新社：「不打疫苗的民众更不可能会戴口罩。」

阿肯色州州长贺勤森（Asa Hutchinson）去年冬天实施强制口罩令，但随着疫情趋缓以及在极度保守的地方政府压力下，签署法令以禁止再度实施强制佩戴口罩的规定。

然而贺勤森本月稍早说：「事后来看，我希望这项规定没有成为法令。」

贺勤森昨天在推特发文，警告说阿肯色州染疫住院人数创新高，全州加护病房只剩下8个床位。

德州和亚利桑那州的共和党籍州长都追随佛州脚步，而像纽约州、伊利诺州等民主党州，都实施所有学生必须配戴口罩的规定。

波士顿大学（Boston University）新兴传染病政策暨研究中心主任巴德利亚（Nahid Bhadelia）告诉法新社：「我们的做法就好像两个国家。」「但令人感伤的是并非如此，因为南方疫情也会影响到北方。」

巴德利亚说：「撇开政治不谈，更安全的作法是，让周遭所有符合接种资格的人都去施打疫苗。」「而你自己就是乖乖戴上口罩。」

© 2021 AFP