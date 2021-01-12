口罩沦野生动物杀手 从猕猴到企鹅到螃蟹无一幸免

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（法新社吉隆坡12日电） 新型冠状病毒大流行期间挽救人命的口罩，如今却成了野生动物杀手。数量庞大的抛弃式口罩侵入动物栖地，伤害鸟类与水中动物的状况时有所闻。

自从各国纷纷开始强制在公共场所戴口罩防疫后，全球各地就经常在人行道、水道与海滩发现用后即丢的一次性外科手术口罩，这种抛弃式口罩薄薄的防护材质，得要好几百年才能分解。

善待动物组织（PETA）人员福鲁诺（Ashley Fruno ）告诉法新社：「口罩无法很快消失于自然环境，当我们丢弃后，这些东西会对环境与一同生活在地球的动物造成伤害。」

在马来西亚吉隆坡近郊的山林，人们看到猕猴咀嚼废弃口罩已断掉的带子，英国「皇家爱护动物协会」（RSPCA）在英格兰东南部的切姆斯福德（Chelmsford）救出一只腿部被口罩带子缠住达一周的海鸥，还一度登上英国媒体头条。

但废弃口罩对环境构成的最大冲击可能发生在水中。环保团体警告大量用后抛弃的口罩、乳胶手套与其他医疗防护器材，以各种不同方式流入早已受到污染的河、海。

根据环保团体「海洋亚洲」（OceansAsia）的资料，去年有超过15亿只口罩流入全球海洋，相当于新增6200吨海洋塑胶污染。

巴西保育人士在被冲上岸的企鹅尸体胃内发现口罩，在迈阿密外海也有河豚因口罩而丧命；法国的非营利组织「海洋清洁行动」（Operation Mer Propre）去年9月在邻近地中海的咸水舄湖，发现一只困死于口罩里的螃蟹。

总部设于美国的非政府组织「海洋保育协会」（Ocean Conservancy）首席科学家雷纳德（George Leonard）表示，口罩与手套对海洋生物来说麻烦尤甚，「这些塑胶制品在天然环境分解后，会成为更小的颗粒，然后进入食物链，冲击整个生态体系」。

© 2021 AFP