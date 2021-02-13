古巴关达那摩湾监狱 拜登盼任内能关闭

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（法新社华盛顿12日电） 白宫今天表示，美国总统拜登盼望在他的任期内，关闭拘押恐怖主义嫌疑犯的古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）监狱。这项说法呼应民主党籍前总统欧巴马未完成的竞选承诺。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）在记者会上，被问及拜登（Joe Biden）任内是否可能关闭关达那摩湾监狱，她回答：「这无疑是我们的目标和意向。」

她表示，拜登政府正透过国家安全委员会（National Security Council），评估从前朝承接下来的现况。

共和党籍前总统川普（Donald Trump）在2016年竞选期间，表示有意保留关达那摩湾监狱并「填满坏人」。川普当选后也维持相同立场。

在川普之前担任总统的欧巴马（Barack Obama），任内曾承诺释放部分关达那摩湾的囚犯，但他未成功得到国会的支持。当年拜登是欧巴马的副总统。

关达那摩湾军事监狱关押和美国反恐战争（war on terror）有关的囚犯，包含自称美国911攻击事件首脑的巴基斯坦籍人士穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed ）。

911事件后，美军在小布希（George W. Bush）总统任内，迅速在古巴岛东端美属海军基地建立关达那摩湾监狱。

目前监狱仍关押约40名囚犯，其中26人被认为太过危险不能释放，但由于案情过于复杂，法律程序一直拖延。

© 2021 AFP