古巴抢先全球 2岁以上幼童开打COVID-19疫苗

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（法新社哈瓦那6日电） 古巴今天成为全球第一个对2岁以上孩童接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的国家，采用的是未获世界卫生组织（WHO）认可的国产疫苗。

这个有1120万人口的共产岛国目标在学校重新开放前让所有儿童接种疫苗。

古巴的学校自去年3月以来大多停课，去年底重启数周，但今年1月再度关闭。古巴政府已宣布各校将在10月和11月逐步重启，但必须在所有学童都接种后才重新开放。 新学年从今天展开，但是在家中透过电视节目来学习，因为大多数古巴家庭没有网路。

古巴针对未成年人完成国产疫苗「阿布达拉」（Abdala）和「主权」（Soberana）临床实验后，3日展开孩童的疫苗接种作业，从12岁以上开始打。

古巴今天在中部的西恩菲哥斯省（Cienfuegos）开始为2岁到11岁群体配发疫苗。

其他数个国家陆续为12岁以上青少年施打疫苗，部分国家正在对更年幼的孩子进行试验。

中国、阿拉伯联合大公国和委内瑞拉等国家已宣布，计划让更年幼的孩子接种，但古巴是最先行动的国家。

智利今天批准为6岁到12岁的孩童施打中国科兴（Sinovac）疫苗。 古巴是拉丁美洲最先自主研发COVID-19疫苗的国家，但古巴疫苗尚未经过国际科学同侪审查。他们是采用和美国的诺瓦瓦克斯（Novavax）和法国的赛诺菲（Sanofi）疫苗相同的重组蛋白技术，诺瓦瓦克斯和赛诺菲疫苗也在等WHO批准。

© 2021 AFP