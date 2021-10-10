古巴棒球选手空前大叛逃 变节反映国内生存艰辛

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（法新社哈瓦那10日电） U23世界杯棒球赛上周于墨西哥落幕，古巴队不仅无缘铜牌，还发生球员自饭店跳窗出走事件，最后阵中24名成员仅约半数人返回共产祖国，刷新古巴棒球选手叛逃纪录。

古巴深陷经济危机，当局抗疫不力、箝制公民自由，引发人民不满。尽管2013年的移民改革使民众凭护照、签证就得以出国，但疫情导致航班减少，「合法离境」可能性大幅降低。

体育记者罗梅洛（Francys Romero）曾写书探讨古巴球员出走现象，他告诉法新社，这是「棒球史上空前的」大举叛逃。

法新社今天报导，那位从饭店房间跳窗，爬下棕榈树脱离古巴U23球队的选手不是先例，在古巴故领导人斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）引领的革命下，职业运动发展受限，许多人踏上变节之路，到国外寻求良机。

古巴棒球员出逃之势在苏联解体后升温；自阿洛查（Rene Arocha）1991年于迈阿密机场脱离国家队，到美国发展职业生涯以来，古巴每年约有2至3名球员出走，1996年甚至有9人叛逃。

出走的古巴选手，从耶南德兹（Livan Hernandez）、阿布瑞乌（Jose Abreu）到柴普曼（Aroldis Chapman）和阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）等人，皆在美国职棒大联盟崭露头角。

罗梅洛指出，欲赴他国寻求职业生涯的球员数量激增，如今他们更年轻，且并非所有人注定会成为大联盟之星，那为何甘愿冒险？

罗梅洛说：「（先是）要改变他们的生活。再来才是运动。」

离开母国的古巴人在社交媒体上遭受批评，但多数人祝福他们，民众都非常清楚，食品和药品严重短缺之下，目前在古巴生活有多么艰难。

古巴棒球队今年稍早到美国参加东京奥运资格赛时，阵中大将普利艾托（Cesar Prieto）、另两名选手和队上的心理师叛逃；最终，3届奥运冠军古巴未能获得奥运参赛资格，是队史头一遭。

古巴棒球协会高层戴里斯柯（Luis Daniel del Risco）表示，一场「摧毁古巴棒球的战争」正在发生，他并抨击外国招募者在古巴队赴他国比赛时从事「骚扰行动」。

曾将球员访谈撰写成书的古巴小说家帕杜拉（Leonardo Padura）表示：「我常听有人说，古巴棒球状况反映了这个国家的情形。」

他说：「你必须尊重这些年轻人的决定。这是一个非常复杂的抉择，因为他们得放弃很多。」

罗梅洛表示，球团持有球员护照，出逃者8年不得返回古巴。

戴里斯柯说，叛逃选手「没有履行他们对队友和国家的承诺」，但承认这是「他们每个人的个人决定」。

罗梅洛认为只有一个解决办法，「给古巴球员和他人一样的机会」，古巴选手「为了能在国外打球，必须放弃国家队，放弃当古巴人，这并不公平。」

© 2021 AFP