古巴缺粮缺电爆民怨 政府允自国外携食物药品免税

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（法新社哈瓦那14日电） 古巴正陷经济危机，境内缺电缺粮，民怨四起，爆发街头示威。古巴政府为了平息民怨，今天宣布，入境旅客现可携带食物、药物和其他必需品，无须缴交关税。

古巴总理马雷罗（Manuel Marrero）说，旅客携带这些产品入境，并无数量限制，新措施会实施到今年底。

古巴民众因国内欠缺粮食、电力等必需品的经济困境而暴怒，本月11日大举上街抗议，诉求之一是允许从外国入境古巴的旅客携带食物、药品和个人卫生用品，免缴关税。

古巴这个共产党国家正逢数十年来最严重的经济危机，在这波反政府抗议中，有一人丧命，上百人被捕，包括独立记者和反对派运动人士。

根据古巴法律，入境旅客可携带最多10公斤免税药品，另可携带限量食物和个人卫生用品，但须缴关税。马雷罗在电视演说中表示，自19日起取消这些限制和关税，「我们会实施这项措施到12月31日，之后再评估」。

古巴把这场经济危机归咎于美国长达半世纪的经济制裁，但衰退的时间点也正好碰上COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情下的严格防疫措施和染疫人数激增现象。

古巴外交部长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）昨天说，美国在推特（Twitter）广传「#救救古巴」（#SOSCuba）主题标签，挑起社会动荡。

© 2021 AFP